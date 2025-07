Rimossi da inizio anno 548 rottami di biciclette

Prima dell’intervento, sono state effettuate le verifiche sul campo e affissi gli avvisi per informare gli eventuali proprietari sulla rimozione imminente dei mezzi. Da inizio anno il servizio della Polizia Municipale e di Aamps/Retiambiente ha permesso di avviare al corretto smaltimento 8.430 kg di materiale ferroso

Sono 33 le biciclette abbandonate e rimosse nei giorni scorsi che portano a 548 i rottami complessivi che la Polizia Municipale e Aamps/Retiambiente, in raccordo con il settore Manutenzione e cura della città del Comune di Livorno, hanno individuato, caricato e trasportato al Centro di raccolta avviando al corretto smaltimento, da gennaio ad oggi, 8.430 kg. di materiale ferroso. Le carcasse, incautamente abbandonate alle rastrelliere, ai pali stradali oppure a ridosso di qualche muro e marciapiede, sono state individuate grazie alle segnalazioni ricevute tramite il servizio SegnalaLI, il Comando della Polizia Municipale, i Comitati di Zona e il call center di Aamps/Retiambiente. Prima dell’intervento, sono state effettuate le verifiche sul campo e affissi gli avvisi per informare gli eventuali proprietari sulla rimozione imminente dei mezzi. Si tratta di scheletri di biciclette non più utilizzabili, che non possono rimanere abbandonati a causa dell’incuria del tempo e che talvolta vengono cannibalizzati dopo presunti furti. Oltre a risultare indecorose, queste carcasse possono ostacolare il passaggio pedonale e rappresentare un pericolo per la sicurezza dei cittadini, in particolare per anziani e portatori di handicap. Spesso occupano indebitamente i posti riservati nelle rastrelliere e accumulano foglie e sporcizia a causa del vento.

Per segnalazioni riguardanti il degrado urbano: [email protected]

Per segnalazioni sugli abbandoni di rifiuti: [email protected], [email protected], numero verde 800-031.266, pagine facebook-instagram “Aamps Livorno”.

