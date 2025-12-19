Rimosso un favo di vespa velutina in via Calzabigi

Intervento speciale e strada chiusa per ore. L’operazione è stata affidata alla CDL Igiene Ambientale su incarico del Comune: il nido, integrato a un ramo, è stato portato al Museo di Storia Naturale per lo studio della specie e delle larve

di Giacomo Niccolini

Un intervento delicato e fuori dall’ordinario quello andato in scena la mattina di venerdì 19 dicembre in via Calzabigi, all’angolo con viale Cassa di Risparmio, dove è stato rimosso un favo di vespa velutina, conosciuta anche come vespa asiatica. A occuparsi della rimozione è stata la CDL Igiene Ambientale, su incarico del Comune di Livorno.

“Parliamo di una specie arrivata in Europa già da diversi anni – spiega Gianluca Bernini, amministratore delegato della CDL – ed è particolarmente aggressiva nei confronti delle api, tanto da rappresentare un serio problema per l’ecosistema”.

Dopo un sopralluogo, l’area è stata completamente messa in sicurezza. Per consentire l’operazione è stato necessario chiudere la strada per circa tre ore, con il supporto della polizia municipale. Gli operatori sono intervenuti utilizzando un mezzo elevatore, lavorando in quota e con tutte le protezioni necessarie.

L’intervento è stato mirato e localizzato: prima è stato applicato e diffuso un prodotto specifico direttamente sul punto di uscita delle vespe, in modo da impedirne la fuoriuscita, poi si è passati alla rimozione vera e propria. Il favo, infatti, era integrato nel ramo dell’albero, che è stato quindi tagliato per consentire un’estrazione sicura.

Secondo quanto emerso, il favo sarebbe stato presente già dall’estate, un periodo sufficiente perché al suo interno si sviluppassero migliaia di esemplari in poco tempo. In zona, inoltre, sono state segnalate presenze anche in alcuni abbaini, un aspetto che resta sotto osservazione.

Una volta rimosso, il favo è stato trasportato integro al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, in via Roma. Qui è stato preso in consegna dalla dottoressa Silvi, che ha provveduto a far prelevare e a conservare campioni di larve e di vespe adulte per consentire lo studio approfondito della specie.

Un’operazione che unisce sicurezza pubblica e ricerca scientifica, e che conferma l’importanza della collaborazione tra Comune, aziende specializzate e istituzioni scientifiche per affrontare fenomeni sempre più frequenti anche in ambito urbano.

