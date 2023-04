Rimosso un residuo di siluro dalle acque del porto

Foto d'archivio fornita dalla Guardia Costiera

All’esito della verifica, nell’ambito comunque della precauzionale cornice di sicurezza in mare garantita dai mezzi della Guardia Costiera e del Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza, l’oggetto è stato identificato come la parte residua di un siluro, privo della testata esplosiva, che, non costituendo alcun pericolo, sarà smaltito nei prossimi giorni

Si sono concluse nel primo pomeriggio di giovedì 6 aprile, le operazioni di verifica e rimozione del residuato bellico segnalato nei giorni scorsi alle autorità da parte della ditta incaricata dei rilievi subacquei nelle acque dove è prevista sorgere la “Darsena Europa” in porto.

Come avviene ordinariamente in questi casi, a seguito dell’informazione, la Capitaneria di Porto ha provveduto ad emanare il provvedimento di interdizione della zona di mare interessata (idoneamente pubblicato sul sito istituzionale) ed a comunicare il ritrovamento alla prefettura per l’attivazione dei consueti assetti, deputati al successivo intervento di verifica di quanto segnalato.

È stata quindi richiesto – da parte della prefettura – l’intervento del Nucleo Sdai (Sminamento Difesa Anti Mezzi Insidiosi) proveniente da La Spezia, i subacquei artificieri della Marina Militare che ogni anno sono chiamati ad effettuare migliaia di interventi di questo tipo.

All’esito della verifica, nell’ambito comunque della precauzionale cornice di sicurezza in mare garantita dai mezzi della Guardia Costiera e del Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza, l’oggetto è stato identificato come la parte residua di un siluro, privo della testata esplosiva, che, non costituendo alcun pericolo, sarà smaltito nei prossimi giorni.

Condividi: