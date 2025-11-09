Rimpatriata della 5ª F del Vespucci Ragioneria: “Sono passati 47 anni ma siamo sempre gli stessi”

Una serata di ricordi, sorrisi e grande affetto. A distanza di ben 47 anni dal diploma, gli ex studenti della quinta F dell’istituto Vespucci Ragioneria (anno del diploma: 1978) si sono ritrovati per una cena-rimpatriata che ha riportato ognuno indietro nel tempo, agli anni delle lezioni, delle risate e delle amicizie nate tra i banchi.

“Ci siamo ritrovati dopo tanti anni, forse un po’ invecchiati – racconta Umberta Nencioni, conosciuta dai compagni come Stefania – ma in fondo sempre gli stessi ‘Pierino la peste’ di un tempo”. Una frase che racconta perfettamente lo spirito della serata: tanta nostalgia, ma anche tanta voglia di stare insieme e di festeggiare un legame rimasto vivo nonostante il passare degli anni.

La foto scattata “qualche sera fa”, inviata alla nostra redazione, immortala il gruppo riunito con il sorriso di chi non ha mai dimenticato quel pezzo importante della propria giovinezza.

“Grazie a voi della redazione, continuate così, siete fantastici”, conclude Umberta a nome di tutta la Quinta F.

Un messaggio che fa piacere e che testimonia come certi affetti e certe storie, anche dopo decenni, restino impressi e pronti a riemergere con la stessa forza di un tempo.

