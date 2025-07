“Ringrazio i vigili del fuoco e il mio personale”

Intervento dei vigili del fuoco oggi pomeriggio al Mc Donald's in via di Levante, Roberto Creati ringrazia la squadra intervenuta e i dipendenti che "sono stati bravissimi nel capire il problema"

Intervento dei vigili del fuoco oggi pomeriggio al Mc Donald’s in via di Levante. Tutto, per fortuna, si è risolto per il meglio (l’incendio è scaturito per motivi da accertare, nessuno è rimasto ferito) e lo staff è al lavoro per riaprire già in serata. “Ringrazio i dipendenti – commenta il gestore Roberto Creati, che ringraziamo per la disponibilità – sono stati bravissimi a capire il problema, individuarlo e a chiamare i vigili del fuoco che sono arrivati prestissimo. Siamo al lavoro per cercare di capire se possiamo riaprire nel giro di qualche ora”. Era stato allertato il 118 e sul posto era sopraggiunta anche una ambulanza della Misericordia di Livorno Sud.

