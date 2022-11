Rinnovate le cariche del Consiglio di Gestione di Asa

Nella foto da sinistra verso destra: Il Consigliere Alfredo De Girolamo, il Presidente Stefano Taddia e l'Amministratore Delegato Valter Cammelli

Rinnovato l’incarico al Presidente avv. Stefano Taddia e all’Amministratore Delegato ing. Valter Cammelli. Il Consiglio di Sorveglianza ha nominato il dott. Alfredo De Girolamo come nuovo Consigliere

Il 24 novembre Asa ha provveduto al rinnovo delle cariche del Consiglio di Gestione. In particolare, il Consiglio di Sorveglianza ha nominato il dott. Alfredo De Girolamo come nuovo Consigliere, mentre è stato rinnovato l’incarico al Presidente avv. Stefano Taddia e all’Amministratore Delegato ing. Valter Cammelli. Il Consiglio ringrazia il dott. Alessandro Fino per il fattivo contributo umano e professionale fornito alla crescita dell’azienda, nel corso della sua attività. Al nuovo Consiglio di Gestione, i migliori auguri di buon lavoro. Luca Salvetti: “Esprimo soddisfazione per l’incarico conferito al dottor Alfredo De Girolamo, nuovo consigliere del Consiglio di Gestione di Asa e per la riconferma dell’avvocato Stefano Taddia e dell’ingegner Valter Cammelli. Al nuovo Consiglio di Gestione auguro un cordiale in bocca al lupo e buon lavoro”.

