Rinnovato il consiglio direttivo del gruppo Ristoranti e Pizzerie di Confcommercio

Da sinistra: Orlandi, Ursi, Bani, Crocchi, e Alessio Schiano di Confcommercio

La presidente provinciale di Confcommercio, Francesca Marcucci. “Questo gruppo si pone obiettivi concreti e specifici per rappresentare le imprese che sono fiori all'occhiello del nostro territorio"

Il gruppo Ristoranti e Pizzerie FIPE Confcommercio Livorno ha recentemente rinnovato il suo consiglio direttivo, composto ora da figure di spicco del settore enogastronomico locale. Tra i nuovi membri figurano Arianna Orlandi, titolare dello storico locale Montallegro Orlandi, situato nella suggestiva piazza del Santuario a Montenero; la giovane Adele Crocchi, della Pizzeria Lievito in via Grotta delle Fate; e Damiano Bani e Giulio Ursi del noto ristorante Il Sottomarino, nel cuore della città. Tra le priorità del nuovo consiglio direttivo vi è il rafforzamento dell’identità del gruppo, oltre allo sviluppo della base associativa. Si punta infatti a coinvolgere un numero crescente di colleghi, affinché possano affrontare insieme le problematiche che riguardano il settore e sviluppare strategie comuni per rappresentare le esigenze della categoria.

In particolare, uno dei temi più urgenti è quello del nuovo sistema della TARI. Con la prospettiva di un sistema di raccolta dei rifiuti basato sulla reale produzione e sulle disposizioni della ASL in merito, il consiglio si propone di vigilare attentamente affinché le nuove normative non diventino un onere sproporzionato per le attività ristorative, già sottoposte a numerose altre normative e procedure. In linea con il desiderio di supportare gli associati, è stata anche valutata la possibilità di un corso di formazione di tipo “fiscale-gestionale” per i ristoratori. Tale percorso avrebbe l’obiettivo di fornire competenze su indicatori di efficienza aziendale e gestione finanziaria, aiutando i partecipanti a riconoscere e correggere eventuali criticità prima che si trasformino in problemi più complessi. La presidente provinciale di Confcommercio, Francesca Marcucci, ha voluto rivolgere un augurio di buon lavoro al nuovo consiglio, sottolineando l’importanza dell’impegno che si appresta ad affrontare. “Questo gruppo”, ha dichiarato Marcucci, “si pone obiettivi concreti e specifici per rappresentare le imprese che sono fiori all’occhiello del nostro territorio.

“Ringrazio sinceramente Arianna, Adele, Damiano e Giulio che mettono a disposizione la loro competenza imprenditoriale della collettività, nonostante le difficoltà e l’impegno totalizzante della loro professione”.

