Rinvenuta in acqua priva di vita al moletto
Rinvenuto nel primo pomeriggio di oggi al moletto Nazario Sauro il cadavere di una donna di circa 60 anni. Il corpo si trovava riverso in acqua, vicino alle imbarcazioni ormeggiate, lato scogliera, ed è stato notato da tre ragazzi che hanno iniziato a gridare aiuto attirando l’attenzione di una donna che ha poi lanciato l’allarme. Sul posto sono sopraggiunti la polizia con la scientifica, capitaneria e 118.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.