Rinvenuta in acqua priva di vita al moletto

Rinvenuto nel primo pomeriggio di oggi al moletto Nazario Sauro il cadavere di una donna di circa 60 anni. Il corpo si trovava riverso in acqua, vicino alle imbarcazioni ormeggiate, lato scogliera, ed è stato notato da tre ragazzi che hanno iniziato a gridare aiuto attirando l’attenzione di una donna che ha poi lanciato l’allarme. Sul posto sono sopraggiunti la polizia con la scientifica, capitaneria e 118.

