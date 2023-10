Riorganizzazione del trasporto pubblico, Scarpellini: “Il Tpl entri nel confronto sulla revisione dell’Accordo di programma”

La decisione della Regione Toscana e di Autolinee Toscane sul rinvio sarà formalizzata nella riunione del Comitato tecnico di gestione del contratto di servizio, in programma oggi a Firenze

“Siamo soddisfatti che la Regione abbia accolto la nostra richiesta di proroga a gennaio della partenza del T2, ma chiediamo che questo tempo non sia un mandare la palla in corner, ma utile a portare al tavolo dell’accordo di programma sull’area di crisi di Piombino le tematiche del trasporto pubblico”. Così la presidente della Provincia, Sandra Scarpellini commenta la decisione di rinviare all’8 gennaio l’entrata in vigore della nuova fase del contratto di servizio per il trasporto pubblico locale.

” Come avevamo annunciato – aggiunge – questo tempo ci servirà, in particolare, per approfondire le questioni legate alle linee di trasporto a servizio dell’area degli insediamenti produttivi, che sono state oggetto anche del recente incontro con le organizzazioni sindacali. Qualsiasi ragionamento sul mantenimento o rimodulazione dell’attuale modalità di erogazione del servizio – sottolinea Scarpellini -, non può prescindere, però, dalla necessità di inserire il trasporto pubblico nell’ambito nel confronto in corso sulla revisione dell‘accordo di programma. Coerentemente con gli obiettivi dell’accordo, infatti, riteniamo che il sostegno dello Stato e della Regione alla ripresa economica e occupazionale di tutta l’area passi anche dal garantire le risorse per il trasporto pubblico del territorio, in particolare per quello a servizio dei lavoratori”.

La decisione della Regione Toscana e di Autolinee Toscane sul rinvio sarà formalizzata nella riunione del Comitato tecnico di gestione del contratto di servizio, in programma oggi a Firenze.

Successivamente l’Amministrazione Provinciale invierà una comunicazione a tutti i Comuni del bacino di riferimento per informarli della proroga delle condizioni dell’attuale servizio fino alla nuova data.

