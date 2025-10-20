Riparte il mercatino in piazza XX Settembre

Giovarruscio di Confcommercio: "Ringraziamo il Comune per il supporto. Ci aspettiamo una bella risposta da parte della cittadinanza". Garufo: "Contiamo di aumentare il numero di ambulanti, oggi sono nove”. I banchi saranno presenti dalle 8 alle 13 il lunedì e il giovedì

di Martina Romeo

Tessuti, abbigliamento, scarpe e merceria. Da lunedì 27 ottobre anche frutta e verdura. Questi alcuni dei prodotti disponibili da oggi nel mercatino di piazza XX Settembre, nuovamente presente sulla piazza, dalle 8 alle 13, il lunedì e il giovedì con circa dieci banchi. “I mercati sono un po’ il cuore delle nostre città – spiega Alessio Giovarruscio, assistente di direzione di Confcommercio Livorno – Si riparte per il bene di una categoria come quella degli ambulanti, per il bene della piazza e della zona, la quale presenta una serie di servizi importanti. È un mercato davvero bello, che presenta tutte le condizioni affinché possa durare. Ci aspettiamo una bella risposta da parte della cittadinanza”. L’obiettivo principale delle parti coinvolte è che l’ormai noto Mercato assuma, col tempo, una stabilità definitiva. “Sappiamo che non sarà facile – continua Giovarruscio – ma ringraziamo l’Amministrazione Comunale per il suo supporto e per averci seguito in questo tipo di attività. Adesso ci affidiamo alla bontà dei livornesi”. “Noi siamo intervenuti abbassando la quota del canone del suolo pubblico – tiene a sottolineare l’assessore al Commercio, Rocco Garufo – Un incentivo alle attività commerciali a venire in questo tipo di mercato”. Dopo un primo momento di difficoltà, infatti, il Mercato di piazza XX è pronto a una vera e propria rivitalizzazione. “Oggi abbiamo nove banchi, ma contiamo di aumentare ancora il numero”. Di rilevante importanza per la riapertura è stato anche il contributo dei membri del Centro Commerciale Naturale Piazza XX Settembre e dintorni, che da tempo lavorano sulla fiducia della cittadinanza nella piazza. “Questo luogo è in realtà pulito, tranquillo e, il pomeriggio, è pieno di bambini che giocano. I negozianti ci sono, ci credono, e il mercato ne è una dimostrazione effettiva. Noi ci siamo, ci mettiamo in gioco. Ringraziamo la Confcommercio e l’Amministrazione per la loro fiducia che ci ha permesso di arrivare a questo punto”, interviene Elisa Andorlini, presidente del CCN Piazza XX Settembre e dintorni. Tra i diversi progetti futuri, molti dei quali ancora da rivelare, anche una festa di Halloween. “Dal 28 ottobre al 2 novembre saranno presenti giostre dedicate ai bambini, il 31 ottobre ci sarà una festa. Al momento non sveleremo altro”.

