Riportano il motorino rubato al volontario

Il fermo immagine delle telecamere, fornito dalla Misericordia di Livorno, che riprende sulla destra due ragazzi attorno gli scooter parcheggiati

"Ho apprezzato tantissimo il coraggio, ci hanno messo la faccia scusandosi con me e al telefono con il volontario, uno per uno. Si vedeva che erano scuse di chi si è pentito. Ora spero mantengano la promessa di mettersi a disposizione del prossimo.Perché lo hanno rubato? Una bravata". Gabriele Vannucci, governatore della Misericordia di Livorno, ha parlato con i 4 ragazzi che oggi si sono presentati nella sede di via Verdi strappando loro la promessa di partecipare al corso da soccorritore martedì 12 settembre

“Ho apprezzato tantissimo il loro coraggio, ci hanno messo la faccia scusandosi e si vedeva che erano scuse di chi si è pentito. Ora spero mantengano la promessa di mettersi a disposizione del prossimo. Sono speranzoso. Ho un cuore gonfio di soddisfazione”. Il governatore della Misericordia di Livorno Gabriele Vannucci, che ringraziamo per la disponibilità, racconta che oggi 5 settembre i ragazzi che domenica 3 settembre intorno alle 19.20 circa hanno rubato il motorino ad un volontario della Misericordia di Livorno si sono presentati nella sede dell’associazione in via Verdi per riconsegnarlo. Il volontario di turno nella notte tra domenica e lunedì lo aveva parcheggiato lungo il muro adiacente il parcheggio delle ambulanze. Vannucci si trovava in ufficio quando una collega lo ha chiamato: “Erano in quattro – racconta – età? Adolescenti. Quasi non ci credevo. Si sono scusati con me e con il volontario con il quale li ho fatti parlare al telefono. Uno ad uno. Dopodiché li ho invitati con la promessa di presentarsi al nostro corso per soccorritori di martedì 12 settembre. Conto che vengano. Perché lo hanno rubato? Una bravata”.

Condividi: