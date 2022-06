Ripristinata la viabilità all’uscita Livorno Sud della Variante

Si è concluso in largo anticipo l’intervento, disposto dal Comune, di ripristino dei giunti della pavimentazione stradale della rampa. I lavori erano partiti a inizio mese e la conclusione era prevista entro il 26 giugno

Si è concluso in largo anticipo l’intervento, disposto dal Comune, di ripristino dei giunti della pavimentazione stradale della rampa del viadotto di via di Levante in prossimità dell’uscita Livorno Sud della Variante. La ditta ha già provveduto a ripristinare la viabilità originaria. I lavori erano partiti a inizio mese e la conclusione era prevista entro il 26 giugno.

