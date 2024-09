Ripristinato il guardrail in Variante

Il tratto danneggiato

La barriera, in direzione nord, era rimasta danneggiata in seguito ad un incidente

E’ stato ultimato ieri 16 settembre l’intervento di ripristino della barriera in Variante, direzione nord, danneggiata in seguito ad un incidente avvenuto il 29 agosto. Lo fa sapere Anas, che ringraziamo per la disponibilità. Eliminato quindi il restringimento di carreggiata.

Condividi:

Riproduzione riservata ©