Ripristinato il murale Livorno è la mia città

Bruno Rotelli: "Era stato imbrattato all'altezza della prima "o" e a fine giugno, anche con 35 gradi, siamo intervenuti. Non è una semplice scritta: è un messaggio di amore e appartenenza"

Ripristinato lo storico murale Livorno è la mia città in viale Ippolito Nievo. “Era stato imbrattato all’altezza della “o” e a fine giugno, anche con 35 gradi, siamo intervenuti” spiega Bruno Rotelli che nel 2018 ha dato vita a questa frase con la prima realizzazione di viale Ippolito Nievo e che oggi, a distanza di anni, si dice soddisfatto e orgoglioso del fatto che “rappresenti sempre più un messaggio di amore e appartenenza verso le proprie radici rivolto, in particolare, alle nuove generazioni” e che “le richieste per averla arrivino anche da realtà private come quella pervenutaci dal nuovo centro sportivo 3&23”.

