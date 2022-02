Ripristino pavimentazione stradale sulla SRT 206 Pisana-Livornese

Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di manutenzione sulla SRT 206 “Pisana Livornese”. Le opere, per un costo complessivo di 180.000 euro, sono finanziate con i fondi per la viabilità regionale la cui gestione è delegata alle Province.

L’intervento interessa tratti saltuari dell’intera percorrenza della strada, dalla località Le Badie fino a Collesalvetti, e riguardano il rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale.

Si ricorda che per tutta la durata dei lavori, la cui fine è prevista per la metà del i marzo, nei tratti in corrispondenza del cantiere mobile saranno in vigore il senso unico alternato e la limitazione della velocità a 30 km/h.

Sempre per la SRT 206 sono già state affidate anche le opere relative al programma annuale di manutenzione del verde, per un costo complessivo di 180.000 euro. Gli interventi riguarderanno il taglio dell’erba, la potature di piante e la ripulitura delle fosse lungo le banchine stradali per tutto il tratto di competenza provinciale.