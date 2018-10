Ripulita la statua allo Scoglio della Regina. Aurigi: “Attivate le telecamere anti-vandali”

L'assessore ai Lavori Pubblici: "Per rimuovere le scritte abbiamo speso ben 4mila euro". Nei prossimi giorni verranno pulite le scale in marmo imbrattate da graffiti fatti con la bomboletta spray

Il basamento della statua di Chia, collocata all’interno del piazzale allo Scoglio della Regina, è tornato al suo splendore originario. Si è concluso infatti nel pomeriggio di venerdì 26 ottobre l’intervento di tinteggiatura e stuccatura iniziato a metà ottobre.

“Questo intervento – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Aurigi – si è reso necessario perché negli ultimi mesi il basamento è stato deturpato da decine di scritte e murales. Per rimuoverle abbiamo dovuto spendere ben 4mila euro. Soldi di tutti i livornesi ovviamente, che hanno il diritto di non vedere i monumenti della città deturpati da alcuni vandali annoiati. Ecco perché in quest’area sono state installate alcune telecamere che verranno subito attivate e rese operative. Basterebbe la buona educazione e il rispetto per i beni comuni, invece sembra che questo sia l’unico deterrente per evitare ulteriori danni al patrimonio monumentale pubblico”.

Nei prossimi giorni l’ufficio manutenzioni del Comune di Livorno provvederà a completare l’intervento affidando la pulizia delle scale in marmo a una ditta specializzata. Scale anch’esse imbrattate con scritte a bomboletta.