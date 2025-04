Riqualificata piazza San Simone ad Ardenza

La riqualificazione ha introdotto percorsi pedonali adeguatamente larghi, rialzati dove possibile, valorizzando la presenza della chiesa attraverso la creazione di uno spazio di rispetto, il sagrato, davanti al fronte pavimentato con lastre in pietra ricostituita di semplice disegno, in sostituzione dell’asfalto che prevaleva su tutta l’area, e che ben si presta all’organizzazione di funzioni religiose all’aperto, con una migliore accessibilità alla chiesa da parte del pubblico. Sui restanti lati della piazza sono stati realizzati camminamenti, rampe e corridoi pedonali protetti, quando non è stato possibile rialzare il marciapiede

Si è svolta questa mattina la posa delle due fioriere con olivi davanti alla chiesa di San Simone, ad Ardenza, un intervento curato dall’ufficio Progettazione lavori stradali e PEBA del Comune di Livorno che segna un’importante fase nella riqualificazione della piazza. L’operazione fa parte del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche e ha comportato, tra gli altri interventi, un ampio lavoro di ristrutturazione dei marciapiedi dell’intera area. Il progetto ha previsto infatti il rifacimento completo dei piani pedonali, l’installazione di rampe e percorsi Loges per garantire una migliore accessibilità, oltre alla realizzazione di slarghi per proteggere gli studenti durante l’ingresso e l’uscita dalla scuola. Un altro aspetto significativo dell’intervento sulla piazza è la creazione di un piccolo sagrato di fronte alla chiesa, che ora ospita i due vasi con olivi, arricchendo così l’aspetto estetico e funzionale dello spazio. Piazza San Simone, inserita nel contesto dello storico borgo di Ardenza, si presentava di difficile accesso ai pedoni. I marciapiedi stretti e sconnessi, la sosta selvaggia, la mancanza di rampe di raccordo rendevano questa piccola piazza non accessibile ai disabili visivi e sensoriali e di difficile utilizzo anche per i normodotati. La piccola chiesa, realizzata nel 1837 in stile neorinascimentale, risultava priva di sagrato e normalmente avvolta da una cortina di autoveicoli in sosta di fronte all’ingresso. La riqualificazione ha introdotto percorsi pedonali adeguatamente larghi, rialzati dove possibile, valorizzando la presenza della chiesa attraverso la creazione di uno spazio di rispetto, il sagrato, davanti al fronte pavimentato con lastre in pietra ricostituita di semplice disegno, in sostituzione dell’asfalto che prevaleva su tutta l’area, e che ben si presta all’organizzazione di funzioni religiose all’aperto, con una migliore accessibilità alla chiesa da parte del pubblico.

Sui restanti lati della piazza sono stati realizzati camminamenti, rampe e corridoi pedonali protetti, quando non è stato possibile rialzare il marciapiede. Le bocche di lupo dell’impianto fognario delle acque piovane sono state sostituite con nuove griglie stradali.

La riqualificazione effettuata consente adesso a pedoni e disabili di percorrere con facilità e sicurezza il perimetro della piazza, accedere alla chiesa, alla scuola e indirizzarsi verso le fermate bus. Le auto in sosta troveranno spazi definiti ed organizzati. La nuova pavimentazione in pietra restituisce il decoro che questa piccola piazza merita.

I lavori in piazza S. Simone fanno parte di uno dei tre pacchetti di intervento attualmente in corso, finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla messa in sicurezza dei percorsi tra scuola e fermate del trasporto pubblico.

Un altro intervento già completato ha riguardato le vie Giovanni Targioni Tozzetti e Cherubini, sempre nell’ottica di migliorare l’accessibilità e la sicurezza per i cittadini.

Condividi:

Riproduzione riservata ©