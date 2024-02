Ristrutturato il murale in via dei Pensieri

Al motto di "un piccolo gesto può essere un grande gesto", i ragazzi di Appartenenza Labronica capitanati da Bruno Rotelli proseguono il loro impegno nella valorizzazione del territorio e verso le famiglie più bisognose. Sono in arrivo importanti novità, tra queste la realizzazione di un nuovo murale

Ristrutturato il murale in via dei Pensieri all’altezza della rotatoria dedicato alle gare remiere. Al motto di “un piccolo gesto può essere un grande gesto”, i ragazzi di Appartenenza Labronica capitanati da Bruno Rotelli proseguono il loro impegno nella valorizzazione del territorio e verso le famiglie più bisognose. Chi volesse sostenere l’associazione durante l’anno può visionare la pagina Fb Appartenenza Labronica. Sono in arrivo importanti novità, tra queste la realizzazione di un nuovo murale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©