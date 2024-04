Ritrova il portafoglio dopo due ore: “Grazie Livorno”

Disavventura a lieto fine per Marco dopo lo smarrimento in piazza Cavour: "Vorrei ringraziare personalmente chi lo ha consegnato ai carabinieri ma se non ci fosse modo ringrazio tutto il popolo livornese per l'onestà di questo gesto"

Ritrova il portafoglio smarrito dopo due ore. Una disavventura a lieto fine quella accaduta a Marco di Vecchiano, oggi a Livorno. “L’ho perso in zona piazza Cavour intorno alle 16 e alle 18 sono stato contattato dai carabinieri”. Per motivi di privacy per Marco, che ringraziamo per la disponibilità, non è stato possibile risalire al cittadino che lo ha consegnato e così ha deciso di scrivere un post in un gruppo Fb: “Grazie Livorno. Vorrei ringraziare personalmente chi ha recuperato il mio portafoglio ma se non ci fosse modo ringrazio tutto il popolo livornese per l’onestà di questo gesto. Tra l’altro l’ho ritrovato con tutti i documenti e tutti i soldi”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©