Ritrova il portafoglio in un’ora grazie a Luca, Barbara e Facebook

Luca e la moglie Barbara del Forno Artigiano in via Palestro e il portafoglio ritrovato

Rintracciato nome e cognome del proprietario da uno dei documenti, Luca e Barbara gli hanno chiesto l'amicizia su Fb scrivendogli un messaggio, e poi chiamandolo, su Messenger. "Abbiamo fatto una cosa semplice, nessun disturbo. E comunque è stata carinissima la ragazza che ce lo ha portato in negozio. A Livorno ci sono persone così"

Come si vede dalla foto è ancora sporco di farina. Ma poco importa, anzi niente, di fronte al gesto altruista di Luca, titolare del Forno Artigiano in via Palestro dal 2003, e della moglie Barbara. Gesto che ha permesso al lettore di ritrovare nel giro di un’ora il portafoglio smarrito in piazza XI Maggio. Sono stati proprio Luca e Barbara, al lavoro, ad adoperarsi per risalire al proprietario “scusandosi” poi con lui per aver curiosato all’interno cercando di risalire alle generalità. Come hanno fatto? Rintracciato nome e cognome da uno dei documenti, gli hanno chiesto l’amicizia su Facebook scrivendogli dai loro profili Fb: “Abbiamo trovato il tuo portafoglio”. Non ottenendo però risposta, nel giro di pochi minuti hanno quindi deciso di telefonargli, sempre su Messenger. Quando per il lettore le speranze di ritrovarlo erano praticamente svanite, notando le notifiche tornando a casa sconsolato ha chiamato il contatto Fb di Barbara e in un attimo si è recato al panificio. “Abbiamo fatto una cosa semplice, nessun disturbo – hanno raccontato Barbara e Luca – E comunque è stata carinissima la ragazza che ce lo ha portato in negozio. Anzi quando è rientrata pensavamo si fosse dimenticata qualcosa, invece ci voleva consegnare il portafoglio trovato in terra poco distante da qui”. Anche a lei va la profonda riconoscenza del lettore per aver contribuito al ritrovamento.

