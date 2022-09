Ritrova lo smartphone rubato al pronto soccorso

Grazie alla geolocalizzazione Claudia ha ritrovato l'iPhone all'ufficio oggetti smarriti dove qualcuno lo ha portato. Ringraziamento speciale ai carabinieri della stazione di via Franchini ai quali la cittadina ha fatto recapitare uno spuntino

Disavventura a lieto fine per Claudia che ha subito il furto dello smartphone al pronto soccorso, dove si era recata a seguito dell’incidente stradale del marito (che per fortuna non ha riportato gravi conseguenze), per poi grazie alla tecnologia ritrovarlo all’ufficio oggetti smarriti della polizia municipale dove qualcuno lo ha portato. E’ accaduto tra lunedì 19 e martedì 20 settembre. “Mi sono accorta del furto quando una volta salita in auto – racconta la donna – l’ho cercato per fare una telefonata e non l’ho trovato”. Claudia ha quindi bloccato la scheda telefonica del suo iPhone 13 e lo ha geolocalizzato con un iPad. Nel frattempo si è rivolta ai carabinieri della stazione di via Franchini. La mattina seguente il segnale dava lo smartphone in piazza del Municipio. “Mi sono quindi recata all’ufficio oggetti smarriti della polizia municipale chiedendo se avessero un cellulare come il mio e dopo aver dimostrato che era mio mi è stato riconsegnato. Sono stati gentili. Li ringrazio molto”. Infine un ringraziamento speciale Claudia lo ha voluto fare ai carabinieri della stazione di via Franchini facendo recapitare loro uno spuntino.

