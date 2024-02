Ritrovata la valigetta rubata nell’auto

Da sinistra Gabriele, Riccardo e la moglie del proprietario

Poco dopo la pubblicazione dell’articolo è stata ritrovata la valigetta rubata nell’auto di un ingegnere livornese. A ritrovarla, in viale Italia in prossimità dell’incrocio con via Benedetto Brin, il lettore Gabriele che l’ha consegnata al negozio di alimentari in via Brin di Riccardo. Stamattima la riconsegna alla moglie del proprietario. Incredibile ma vero nella valigetta c’era tutto, anche il metro laser.

