Ritrovato Giuseppe, scomparso da lunedì: “È un regalo di Natale”

Foto inviata dal figlio che ringraziamo per la disponibilità

"Mi sono spaventato ma ora il peggio è passato. È lucido, vivo, e questo è ciò che conta. Ringrazio tutti quelli che ci hanno aiutato". A dare la notizia è il figlio Alessandro che aveva lanciato un appello per ritrovare il padre

È stato ritrovato nel pomeriggio di oggi 24 dicembre il signor Giuseppe, l’uomo di 85 anni scomparso nella mattina di lunedì 22 dicembre. A dare la notizia è stato il figlio Alessandro che aveva lanciato un appello su QuiLivorno.it e nelle ore precedenti a Chi l’ha visto? per ritrovare il padre. L’uomo è stato individuato nei campi, in un fosso, infreddolito ma vivo, da un passante che stava portando a spasso il cane nella zona di Cecina dove Giuseppe risiede. “Era nei campi, avrei potuto trovarlo chissà quando – racconta Alessandro – e invece ha sentito dei rumori e lo ha trovato. Dopo due giorni. È lucido, vivo, e questo è ciò che conta. Mi sono spaventato, ma ora il peggio è passato. Ringrazio il brigadiere, tutti voi, tutti quelli che ci hanno aiutato. Me lo ricorderò per tutta la vita”. “Questo è un regalo di Natale”, conclude Alessandro

Condividi:

Riproduzione riservata ©