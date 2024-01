Ritrovato il furgone rubato, appello dell’autista

Nel mezzo, ritrovato vuoto, era presente anche lo zaino dell'autista che lancia un appello per provare a ritrovare gli effetti personali

Ritrovato il giorno dopo il furgone contenente pacchi rubato il 10 gennaio pomeriggio in piazza Dante. Nel mezzo, ritrovato vuoto, era presente anche lo zaino dell’autista che lancia un appello per provare a ritrovare gli effetti personali. Per avvistamenti è possibile contattare il 3408628059.

