Rivoluzione bus a Livorno: entro il 2026 rinnovato il 70% della flotta

Investimento complessivo da 34 milioni nel bacino livornese: mezzi più moderni, meno inquinanti e tecnologicamente avanzati, con età media dimezzata rispetto al 2021 e un servizio sempre più efficiente e sostenibile

Quasi il 70% del parco autobus rinnovato in cinque anni. È questo il dato più significativo del percorso avviato da Autolinee Toscane dal novembre 2021, quando ha preso in gestione il trasporto pubblico locale su gomma in Toscana. Nel bacino di Livorno, entro la fine del 2026, saranno infatti 136 i bus nuovi su una flotta di circa 200 mezzi.

Un cambiamento che porta con sé benefici concreti anche sul fronte ambientale: i nuovi modelli diesel Euro 6 consentono una riduzione delle emissioni superiore al 70% rispetto ai vecchi mezzi, contribuendo in modo significativo alla transizione ecologica.

Gli ultimi autobus entrati in servizio sono stati presentati a Livorno alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dell’amministratore delegato di at Franco Middei e dell’assessora alla mobilità del Comune di Livorno Giovanna Cepparello.

“Il trasporto pubblico è una leva fondamentale per sostenibilità ed equità sociale” ha dichiarato Eugenio Giani, sottolineando come la Regione investa ogni anno circa 300 milioni di euro nel settore. “Per incentivare i cittadini a lasciare l’auto privata servono mezzi moderni, efficienti e meno impattanti”.

Sulla stessa linea Franco Middei, che ha evidenziato lo sforzo portato avanti dall’azienda: “In pochi anni siamo passati da un’età media di 14 anni a circa 6 anni. Un risultato in linea con i migliori standard europei”. L’ad ha inoltre ribadito la necessità di accompagnare il rinnovo dei mezzi con infrastrutture adeguate, come corsie preferenziali realmente protette.

Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale. “Il rinnovo del parco mezzi è un passo decisivo verso un tpl più sostenibile” ha commentato Giovanna Cepparello, ricordando anche il contributo del Comune con l’acquisto dei primi 3 bus elettrici grazie al Piano Nazionale Mobilità Sostenibile.

Nel dettaglio, solo nel 2025 sono stati introdotti 49 nuovi autobus, tra urbani ed extraurbani, mentre nel 2026 ne sono previsti altri 30. Un ricambio che porterà l’età media dei mezzi a 6,39 anni, più che dimezzata rispetto all’inizio della gestione.

Il piano complessivo, per la provincia di Livorno, vale circa 34 milioni di euro tra acquisto e allestimento dei nuovi mezzi. Autobus dotati delle più moderne tecnologie: videosorveglianza, sistemi di pagamento “tip-tap”, conta passeggeri e assistenza per non vedenti, oltre al controllo remoto della flotta.

Un investimento che punta a rendere il trasporto pubblico sempre più efficiente, accessibile e sostenibile, con l’obiettivo di convincere un numero crescente di cittadini a lasciare l’auto privata e scegliere l’autobus.

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