Romito e lungomare: 256 multe nel weekend

Per il Romito l'infrazione più ricorrente rilevata è stata quella della sosta in senso contrario di marcia mentre per il lungomare il divieto di sosta per sosta riservata ad altri veicoli

E’ stato un altro weekend all’insegna dei foglietti rosa che tanti, tra automobilisti e proprietari di mezzi a due ruote, hanno trovato sopra i vari parabrezza a causa delle scorrettezze riscontrate dagli agenti della polizia municipale in pattuglia tra lungomare e Romito.

Sono in tutto ben 256 le sanzioni effettuate in due giorni dalla Bellana fino a Calignaia. Nel dettaglio sabato 4 luglio gli agenti della municipale, della comandante Annalisa Maritan, hanno messo a registro ben 131 sanzioni di cui 22 la mattina e 109 dalle 14 alle 20 (di cui 32 in zona Romito e il restante sul lungomare). I motivi che hanno indotto a sanzionare? Tra quelli più ricorrenti il parcheggio delle auto in posti riservati agli scooter (26 multe), divieto di sosta e fermata (15), parcheggio sul marciapiede (13) e sosta sul posto riservato al carico e scarico (7) e sulle strisce pedonali (4).

Nella sola giornata di domenica 5 luglio invece sono state 125 le multe effettuate tra mattina e pomeriggio di cui 51 fatte sul Romito e 74 sul lungomare. Per il Romito l’infrazione più ricorrente rilevata è stata quella della sosta in senso contrario di marcia mentre per il lungomare il divieto di sosta per sosta riservata ad altri veicoli.