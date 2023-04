Rotary Club Livorno, Odello designato Governatore del Distretto 2071 per il 2025-2026

Giorgio Odello, past President del Rotary Club Livorno, è ufficialmente Governatore designato del Distretto 2071 per l’annata 2025-2026.

Lo ha indicato la preposta Commissione dello stesso Distretto, riunita sabato 18 marzo a Montecatini Terme. La sua presentazione ai Club dovrebbe avvenire in occasione della prossima Assemblea Distrettuale.

Tra l’altro, Odello sarà Governatore proprio nell’anno del centenario di iscrizione del suo Club (14 aprile 1925) al Rotary International. Il Rotary Club Livorno vanta il merito di aver dato un Presidente al Rotary International: Giampaolo Lang nel periodo 1956-57 e ben cinque Governatori distrettuali. Oltre a Giampaolo Lang, Giovanni Gelati, Gianfranco Napoli, Vinicio Ferracci e Massimo Nannipieri.

Figlio di un ufficiale di Marina dedicatosi alla professione di ingegnere elettronico, Giorgio Odello è nato a Genova, ma è livornese di adozione dal 1972. È coniugato con Daniela Alfano, da cui ha avuto due figlie Silvia e Laura, che si occupano della gestione di un noto negozio di ottica a Livorno. Laura è anche la madre di Giorgio, il nipotino di 5 anni e mezzo del quale il nonno è orgogliosissimo.

Laureato in Medicina e Chirurgia a Pisa nel 1979, il neo dottor Odello si specializza in Oculistica nel 1983 all’Università di Messina. Da allora presta la sua attività professionale presso l’ospedale di Livorno (Azienda ASL Toscana Nord Ovest), dove dal 2005 è titolare della Sezione professionale di chirurgia oculare refrattiva. Dal 2010 al 2014 è anche docente di oculistica nel corso di laurea in Scienze Infermieristiche all’ateneo di Pisa. Dal 2017, lasciato l’ospedale, svolge attività libero professionale come specialista in oculistica.

Il servizio nel Rotary per Giorgio Odello comincia nel maggio 2002, quando è accolto come socio del Club di Livorno. Segretario per due anni consecutivi (2013-2015), ne diviene presidente nell’annata 2017-2018. Due anni dopo il Governatore del 2071° Distretto Massimo Nannipieri lo sceglie come Segretario Distrettuale (2019-2020). Per le due annate successive Odello è chiamato a ricoprire l’incarico di Assistente dei Governatori Letizia Cardinale e Fernando Damiani per l’Area Tirrenica 3.

Molto attivo nel volontariato, Odello tra l’altro ha coordinato un gruppo di 13 medici vaccinatori rotariani che hanno prestato la loro opera durante la pandemia Covid19 presso l’hub vaccinale di Livorno (16.626 vaccinazioni Covid nel corso di 3.131 ore di volontariato).

Proprio per questa sua attività, nel marzo scorso ha ricevuto dal Governatore Nello Mari il prestigioso premio del Rotary International «Servire al di sopra di ogni interesse personale», una delle più alte distinzioni del Rotary International nel service.

Si tratta della prima volta che il Premio viene assegnato ad un Socio del Distretto 2071 – Toscana, che riconosce l’impegno di Giorgio Odello nella sua azione rotariana in occasione delle vaccinazioni di massa per il Covid, riconoscendo così il valore del suo operato sia come attività sia come stimolo verso altri medici rotariani di servire al di sopra del proprio interesse personale.

Medico, marito, padre, nonno, rotariano “operativo”. Giorgio Odello, per chi non lo sapesse, è un nome di prestigio anche nel mondo del bridge. Per circa 15 anni è stato presidente dell’A.s.d. “Stanze civiche” di Livorno, associata al Coni, ma anche istruttore e arbitro federale. Ha partecipato più volte a campionati italiani, europei e mondiali.

