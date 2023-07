Rotatoria in via di Montenero, lunedì 3 luglio cambia la viabilità

La maggiore modifica riguarda la riapertura del vecchio ramo nel lato est dello svincolo, che sarà utilizzato in doppio senso di circolazione

Lunedì mattina 3 luglio, in esecuzione dell’Ordinanza comunale n° 4775 del 23.06.23 e di quella dell’ANAS n° 372/23/FI, per consentire il completamento dell’anello interno della rotatoria in corso di realizzazione in via di Montenero in corrispondenza con lo svincolo della SS1, sarà modificata la viabilità. Le modifiche, salvo le necessarie operazioni per consentire l’esecuzione della segnaletica orizzontale che saranno eseguite nel corso della mattinata, non alterano significativamente l’attuale configurazione. La maggiore modifica riguarda la riapertura del vecchio ramo nel lato est dello svincolo, che sarà utilizzato in doppio senso di circolazione.

