Rsa Pascoli e Villa Serena, lavoratori di nuovo in piazza

Il 23 nuova manifestazione davanti a Palazzo Civico dopo quella del 25 ottobre. Sono circa 250 i lavoratori, divisi tra le due strutture, che aspettano di sapere quale sarà il loro futuro

di Letizia D'Alessio

In attesa che il Comune pubblichi il nuovo bando per la gestione delle Rsa Pascoli e Villa Serena, il 3 gennaio i sindacati hanno convocato una conferenza stampa per fare il punto della situazione. Sono circa 250 i lavoratori, divisi tra le due strutture, che aspettano di sapere quale sarà il loro futuro. Nell’attesa, i sindacati hanno già fissato per l’11 gennaio un’assemblea con i lavoratori e per il 23 alle 10 un’altra manifestazione davanti a Palazzo Civico dopo quella del 25 ottobre 2018 (nella foto Lanari). “Finora non abbiamo avuto risposte plausibili – ha detto Roberto Francesconi, segretario provinciale della Fpl Uil – su ciò che l’amministrazione comunale vuole fare riguardo a un settore così importante e che un tempo era fiore all’occhiello”. Emiliano Sartorio della Cgil Funzione pubblica ha richiamato l’attenzione sul fatto che nel “capitolato non viene spiegato se i lavoratori saranno tutti riassorbiti con le stesse condizioni di prima”. Il timore è che coloro che svolgono i servizi cosiddetti accessori (non infermieri e Oss che sono coperti dalla legge regionale 402 del 2004) subiscano le conseguenze più pesanti del nuovo bando. Si parla di circa 80 persone tra Pascoli e Villa Serena che si occupano della portineria, del facchinaggio, del refettorio, del guardaroba, dell’animazione e del taglio di barba e capelli. “Chiediamo – ha fatto presente Antonella Barbatano della Fisascat Cisl – che vengano garantiti i livelli occupazionali e reddituali di tutti i lavoratori”. “A seguito della manifestazione di ottobre ci era stato detto che il Pascoli sarebbe stato riportato a regime (92 posti letto) – ha poi proseguito Francesco Redini, segretario della Cisl Funzione pubblica – ma ad oggi gli ingressi sono stati temporanei”. “Chiediamo che nel bando – hanno concluso i sindacati – ci siano garanzie sul fatto che l’orario di lavoro non diminuirà”.