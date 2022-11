Ruba il portafoglio sull’ambulanza ad una volontaria

Una giovane volontaria della Svs è stata derubata del suo portafoglio lasciato all'interno della borsa sopra l'ambulanza davanti al Centro Trasfusionale di Livorno

A volte, duole dirlo, non ci sono limiti al peggio. Là dove si pensa di aver toccato il fondo, purtroppo, capita di scoprire che c’è sempre da scavare. Come nel caso che ha visto vittima di furto una volontaria della Svs che durante un servizio in ambulanza al Centro Trasfusionale di Livorno aveva lasciato la sua borsa con all’interno il portafoglio all’interno del mezzo di soccorso. Una volta espletato il servizio e ritornata in ambulanza l’amara scoperta: il portafoglio era sparito. Un gesto davvero deplorevole che lascia tutti con l’amaro in bocca. In primis Francesco Cantini, direttore della Svs, che a QuiLivorno.it conferma quanto accaduto nella giornata di mercoledì 23 alla sua volontaria. “È una giovane ragazza che sta facendo servizio civile con noi. Dispiace quando accadono queste cose – spiega Cantini – Purtroppo non è il solo episodio isolato. Anche ad altre associazioni è capitato di recente che ai volontari in servizio fosse trafugato un cellulare, cosa che è capitata anche a noi con un cellulare fornito dalla sala operativa del 118 per le chiamate urgenti: rubato. Dico sempre ai volontari di stare attenti e di portare il minimo possibile con sé dietro perché purtroppo queste cose, se pur deplorevoli, accadono”.

