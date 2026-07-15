Furto durante il concerto al Mare dei Ricordi

Rubata la borsa ad una donna che si trovata alla Scalinata: "Aiutatemi a ritrovarla. Era stata cucita dai miei genitori, la riconoscerei fra mille". La vittima ha subito chiamato i carabinieri e sporto denuncia. Ritrovati solo alcuni effetti personali

È un appello carico di amarezza quello lanciato da una donna che nella serata di martedì 14 luglio è stata vittima di un furto durante il concerto al calasole del Mare dei Ricordi, alla Scalinata di Antignano. La vittima racconta di essere arrivata insieme alla madre per assistere al concerto di violino dedicato ai propri cari, con il nome inciso sui ricordi in mare. “Avevo la borsa a tracolla, posizionata fra me e la mia mamma. Eravamo sedute vicino ai ricordi, con dietro i musicisti”. Il furto sarebbe avvenuto al termine dell’evento. “L’ho tolta un secondo per scattare una foto alla pietra di papà. Quando ho fatto per riprendere il laccio era sparita”. L’allarme è scattato immediatamente e, secondo quanto riferito, alcune persone avrebbero visto un uomo scappare. Alcuni presenti lo avrebbero inseguito, mentre lei ha contattato subito i carabinieri e ha sporto denuncia. “Non è stato trovato né lui né la borsa”. Nelle ore successive sono stati recuperati soltanto alcuni documenti. “Due persone diverse hanno trovato la mia patente e la carta d’identità in strada, in due punti differenti. Abbiamo cercato fino alle 4 di notte se riuscivamo a ritrovare altro, ma senza successo”. Nella giornata di oggi sono stati recuperati altri effetti personali ma non tutti. “E’ in pelle nera con fodera bordeaux era stata cucita dalla mia mamma e dal mio papà. La riconoscerei fra mille“. Chiunque l’avesse trovata è invitato a mettersi in contatto con la nostra redazione.

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