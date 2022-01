Rubano l’Iphone nuovo alla figlia. Sconosciuto organizza colletta e glielo ricompra

L'autore del gesto: "E' stata una cosa istintiva. Ho letto l'appello della mamma su Facebook e non ci ho pensato su un attimo. Ho chiamato i miei amici più cari e in poco tempo abbiamo comprato un nuovo cellulare alla 15enne"

di Giacomo Niccolini

Poteva far finta di niente. Poteva fare come spesso la maggior parte degli utenti dei social fa: una faccina triste, un pollicino verso l’alto, un cuoricino e un “mi dispiace”. E poi via di nuovo verso la vita di tutti i giorni. Poteva fare così Massimilano Bascietto (conosciuto come Elbasio Bascio come riporta il nome sul suo account su Facebook) leggendo il post di aiuto lanciato da Patrizia Cartone, mamma di una ragazza di 15 anni a cui era stato rubato il cellulare all’interno dei camerini di un grande negozio di vestiti del centro città. Invece no.

Ha letto il post e ha subito messo in moto la macchina della solidarietà organizzando una colletta con alcuni amici più cari per ricomprare, in pochissimo tempo, il cellulare alla ragazza. E in meno di due giorni si è presentato alla porta della famiglia con il cellulare nuovo di pacca da farle scartare.

“Mia figlia – spiega Patrizia a QuiLivorno.it – era andata martedì a provarsi dei vestiti in un grande negozio di vestiti del centro. Inavvertitamente nei camerini, ha perso il suo cellulare nuovo di zecca che io e mio marito le avevamo regalato per Natale all’interno di un camerino. Si tratta di un Iphone 13 pro, uno degli ultimi modelli più costosi. Non siamo soliti fare questi regali così importanti a nostra figlia ma questa volta avevamo valutato che si era meritata un grosso premio per come sta conducendo la sua vita e per come ci rende orgogliosi. Così sotto l’albero le avevamo fatto trovare questa bellissima sorpresa“.

Così di fronte al furto del cellulare la mamma ha subito provato a lanciare un appello sui social per cercare che l’Iphone fosse in qualche maniera riconsegnato alla legittima proprietaria. “Ho scritto un post su Facebook e l’ho reso pubblico e condivisibile da tutti affinché arrivasse proprio all’autore o all’autrice del furto che ha preso il cellulare che mia figlia aveva dimenticato all’interno del camerino – continua a spiegare la signora Cartone – Era un tentativo disperato. Mai e poi mai avrei pensato che in meno di due giorni qualcuno, oltretutto sconosciuto, si fosse messo in moto per fare qualcosa di concreto e nella fattispecie organizzare una colletta online per ricomprare l’Iphone a mia figlia. E’ stato un vero e proprio angelo. Così nella giornata di giovedì 27 gennaio il signor Bascietto si è presentato alla porta con il cellulare nuovo appena comprato. Non vi dico l’emozione e le lacrime di gioia nostre e di mia figlia. A lui e a tutti coloro i quali hanno partecipato a questo gesto va il nostro più grande e infinito grazie”.

“La mia amica Romina Iacomino aveva condiviso il post e tra amici abbiamo pensato solamente a ridare un sorriso ad una ragazza che non merita l’accaduto – scrive Bascietto in risposta al post della signora Patrizia Cartone – Al gesto hanno partecipato Alessandro Becherucci, Silvio Fantelli, Emiliano Napoli ed il suo socio, Tommaso Spinelli, il ristorante in Caciaia, la friggitoria da Andre e Giulio Ribezzo. E’ stato un gesto di istinto, che voleva colmare una sofferenza della ragazzina e lenire così la rabbia dei genitori che avevano comperato quel telefono a rate e praticamente non erano riusciti a goderne se non per un mese. Abbiamo acquistato un Iphone 10 (nella foto in pagina, ndr) non riuscendo ad arrivare alla cifra del modello rubato ma regalandole un bellissimo cellulare che sicuramente l’ha fatta felice. Ripeto è stato un gesto istintivo dettato dal fatto che una ragazzina stava soffrendo per aver smarrito un oggetto sì molto caro, ma anche di fondamentale importanza per l’interazione tra ragazzi di quell’età. Non ci ho pensato un attimo e ho chiamato subito i miei amici. In meno di due giorni abbiamo raccolto la cifra e nella giornata di giovedì mi sono presentato a casa della famiglia per regalare un nuovo cellulare alla 15enne la quale si è commossa, insieme ai genitori, per il gesto”.