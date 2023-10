Rubata la bicicletta a Mr Green

La bicicletta (nera e arancione modello Pantera Gt) è stata rubata in viale Ippolito Nievo nei pressi della fermata dell'autobus. "E' una bici-icona per la città con quale come volontario raccolgo i rifiuti abbandonati". I social: "Aiutiamolo a ritrovarla"

Rubata la bicicletta a Mr Green. Si tratta della bici (nera e arancione, modello Pantera Gt) che Francesco Stefanini utilizza per andare al lavoro e per pulire come volontario la città dai rifiuti. Il furto è avvenuto in viale Ippolito Nievo il 5 ottobre nei pressi della fermata dell’autobus dove era regolarmente legata. “Credo sia diventata una bici-icona per la città, spero quindi anche per questa ragione che chi l’ha rubata possa farmela riavere. Comunque oggi vado a sporgere denuncia. Il carretto per fortuna non era attaccato”. I social si sono già mobilitati: “Aiutiamolo a ritrovarla”.

