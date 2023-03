Rubati i libri alla “bibliotechina” di Colline

L'associazione che la gestisce interviene con due cartelli. La presidente del Ccn Colline: "Purtroppo i libri vengono sistematicamente rubati, rimangono solo enciclopedie e testi scolastici. Da un giorno all'altro sono spariti due borse di libri. Mi dispiace dirlo, per il momento invito a non portare più libri visto la fine che fanno"

C’è chi prende in prestito e riporta; c’è chi prende, in blocco, e non riporta. La cosa, diciamolo, fa indignare. Accade alla “bibliotechina” situata all’interno della Banca di Castagneto all’angolo tra piazza Damiano Chiesa e via Menasci. All’inizio l’iniziativa di booksharing, messa in piedi dalla banca stessa nel 2020 e gestita da Vivi stazione Colline in collaborazione con il Ccn Colline, ha riscosso un discreto successo. Tuttavia, nel tempo sono iniziate le sparizioni in blocco di libri e alla fine l’associazione negli ultimi giorni è dovuta intervenire con due cartelli. Primo cartello: “E’ assolutamente vietato portare via i libri in blocco, chi lo farà potrà essere segnalato e denunciato”. Secondo cartello: “Questa postazione è stata attrezzata per lo scambio libero dei libri; prendo un libro, porto un libro. Posso anche prendere massimo due libri senza scambio, ma dopo letti li riporto”. “Purtroppo i libri vengono sistematicamente rubati da qualcuno non identificato – commenta la presidente del CCN Colline Silvia Cecchetti a QuiLivorno.it – lasciando solo enciclopedie e testi scolastici”. “Peccato perché era una bella iniziativa culturale, tra l’altro portata avanti da persone, volontari, che credono in quello che fanno”. E così la bibliotechina di fatto non è più operativa da mesi. Per l’esattezza, ricorda la presidente Cecchetti, “da quando a fine estate 2022 una signora portò due borse di libri di narrativa per poi il giorno dopo venirmi a riferire che non c’erano più. Purtroppo questo non è leggere ma appropriarsi di qualcosa”. E così il Ccn sta pensando di trasferire l’iniziativa in un luogo del quartiere al chiuso. Vedremo. “Nell’attesa mi dispiace dirlo – conclude Cecchetti – invito per il momento a non portare più libri visto la fine che fanno. Mi dispiace molto anche e soprattutto per la signora Marinella di Vivi stazione Colline che con impegno si è dedicata fin dal primo giorno a questa iniziativa”.

