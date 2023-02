Rubato dall’auto il borsone con lo striscione Curva Nord Fabio Bettinetti

Foto Novi Livorno (Curva Nord al Picchi, ottobre 2022)

L'episodio è accaduto domenica 12 febbraio in occasione della partenza dei tifosi amaranto per Ponsacco. Ritrovati in un campo adiacente al luogo di ritrovo altri oggetti che erano nell'auto ma non lo striscione. Lungo comunicato Fb: "Stop con le ricostruzioni fantasiose. Nessuno ha sottratto lo striscione ai livornesi!"

L’episodio è accaduto domenica in occasione della trasferta di Ponsacco. Come scrivono i tifosi amaranto il 14 febbraio attraverso un lungo post Fb pubblicato sulla pagina Curva Nord “Fabio Bettinetti” Livorno, per fare chiarezza sull’accaduto, qualcuno ha rubato il borsone presente all’interno dell’auto di un gruppo di appartenenti al nucleo centrale della curva in attesa di partire per la trasferta dalla zona del palazzetto di via Allende, auto che “per una grave dimenticanza è stata lasciata aperta”. E pensando probabilmente che vi fosse dentro tutt’altro lo ha portato via. Nel borsone invece vi erano “effetti personali, uno stendardo per i diffidati ed il famoso striscione CNFB”. Affluito il resto della gente e terminato il ritrovo le auto sono partite alla volta di Ponsacco. E solo a Ponsacco il gruppo si è accorto della mancanza del borsone. “In prima battuta – continua il comunicato – si è pensato ad una dimenticanza, anche se pareva strano. Così un gruppo è tornato nel garage dove era custodito, ma non c’era. A quel punto sono stati battuti altri luoghi di transito fino a tornare al luogo di partenza, dove in un campo adiacente, dopo più ricerche, sono stati trovati alcuni effetti personali che erano nel borsone ed altri oggetti che erano nell’auto (una canna da pesca usata come asta, una felpa ed altro) sintomo palese del furto di matrice non ultras. Il ladruncolo ha approfittato del momento per rubare il borsone dalla macchina incustodita ed ha poi abbandonato parte della refurtiva, ma al momento non pare lo striscione che era nel borsone”. Il comunicato prosegue smentendo quindi le fantasie e dicerie percorse sui social via WhatsApp con tanto di eloquente scelta della foto: “Stop c…. Questa è la realtà nuda e cruda importante: nessuno ha sottratto lo striscione ai livornesi!“.

