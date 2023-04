Rubato il defibrillatore pubblico donato da Avis Rosignano a Castiglioncello

La teca vuota nella piazzetta di Castiglioncello dove era posta l'apparecchiatura (foto Fb Avis Rosignano Marittimo)

A dare la notizia è stata l'associazione su Fb poi contattata da QuiLivorno.it: "Non abbiamo parole per definire questo gesto (o meglio le avremmo…). Rubare un apparecchio progettato per salvare vite umane e difficilmente utilizzabile per altre attività denota un pensiero dispregiativo verso la comunità"

Rubato il defibrillatore pubblico donato da Avis Rosignano a Castiglioncello. A dare la notizia è stata l’associazione stessa pubblicando la teca vuota nella piazzetta di Castiglioncello dove era posta l’apparecchiatura. “Non abbiamo parole per definire questo gesto (o meglio le avremmo… ) – scrive nel post Fb l’associazione contattata da QuiLivorno.it il 20 aprile – e ricordiamo a chi lo ha preso che certi gesti dispregiativi parlano da soli. Rubare un apparecchio progettato per salvare vite umane e difficilmente utilizzabile per altre attività denota un pensiero dispregiativo verso la comunità che ci fa riflettere amaramente. Comunque ti ringraziamo perché questo tuo gesto ci hai fatto capire che il nostro modo di fare volontariato va dalla parte giusta e continueremo con maggiori stimoli a lavorare per sostenere la cultura della solidarietà e del dono del sangue”.

