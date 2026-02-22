Rubato il pulmino per disabili ai volontari dell’Ordine di Malta

Irruzione dei ladri nella sede dell'associazione del Cisom Livorno all'ex stazione ferroviaria di Ardenza

Brutto risveglio per i volontari del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom). Sono stati loro stamattina recandosi nella sede dell’associazione, all’ex stazione ferroviaria di Ardenza in via Ricci, a trovare i segni dell’irruzione dei ladri. Dopo aver forzato i mezzi parcheggiati, forzato e divelto cancelli e inferriate, i malviventi hanno portato via un pulmino. “Per noi è un duro colpo – racconta il Capo Gruppo di Livorno Giovanni Busiello – Si tratta di un mezzo 9 posti, tra l’altro recentemente rimesso a nuovo, utilizzato maggiormente per i servizi ai disabili, per l’assistenza ai senza dimora della città e per il supporto ai migranti”. I ladri sono riusciti a trovare la seconda chiave. “È incredibile – prosegue Busiello – come si possa prendere di mira il mondo del volontariato. Ogni giorno ci impegniamo nel servizio civico, nell’aiuto al prossimo e nel soccorso ai bisognosi. Trovare fondi per acquistare mezzi che svolgono un servizio gratuito non è facile ma certe persone non si fermano davanti a nulla, nemmeno di fronte alla loro dignità sempre che ne abbiano una”. Il Cisom ringrazia tutti coloro che vorranno offrire un contributo o un supporto in merito ad informazioni o altro. Per informazioni: [email protected].

Condividi:

Riproduzione riservata ©