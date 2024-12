Ritrovato l’albero di Natale di tre metri rubato in piazza Garibaldi

Il palchetto vuoto in piazza Garibaldi dove fino a ieri sera era posizionato l'albero

Si trovava a poche centinaia di metri: in via della Posta. In un video, inviato alla redazione dopo la pubblicazione dell'articolo, si notava una persona allontanarsi con l'albero in spalla

Ritrovato dalla polizia municipale, grazie ai rilievi delle telecamere, l’albero rubato da piazza Garibaldi. Si trovava a poche centinaia di metri: in via della Posta.

In un video, inviato alla redazione dopo la pubblicazione dell’articolo, si notava una persona allontanarsi con l’albero in spalla.

Rubato l’albero di Natale di tre metri in piazza Garibaldi

La scoperta è stata fatta stamattina dalla Neon Tecnica che per conto di Fondazione Lem si è occupata della installazione delle luminarie cittadine, delle installazioni in piazza Grande, piazza del Luogo Pio e Attias e della installazione dei cinque alberi natalizi a led nei quartieri: Shangai, Corea, Collinaia, Antignano e Garibaldi. “Fino alle 19.00 circa di ieri sera c’era. Stamattina non più, il filo e le fascette che lo tenevano risultano tagliate – fanno sapere dall’azienda che ringraziamo per la disponibilità – E’ un episodio increscioso, spiacevolissimo per noi ma soprattutto per il quartiere. Per noi, inoltre, rappresenta un danno economico di circa 1.000 €”. L’albero è formato da una struttura unica con una base a cerchio, stringhe di led, una stella grande in cima e varie stelle intorno. In un video, inviato alla redazione dopo la pubblicazione dell’articolo, si nota una persona allontanarsi con l’albero in spalla.

