Rubato l’orso mascotte al Villaggio di Natale

Tre intrusioni in pochi giorni. Ombretta Bachini: "Stamattina ci veniva da piangere. Più che il furto in sé è una mancanza di rispetto verso la città"

“Stamattina ci veniva da piangere. Più che il furto in sé è una mancanza di rispetto verso la città. E poi mi chiedo: se un ragazzo o ragazza arriva a casa con un orsone alto quasi 1,80 i genitori non si chiedono niente? In che mondo viviamo?”. A dirlo oggi è Ombretta Bachini, responsabile del Villaggio di Natale a Villa Fabbricotti visitato, si fa per dire, dai ladri tre volte in pochi giorni. La prima intrusione è avvenuta nella notte tra 2 e il 3 gennaio quando hanno rubato quattro borse, orecchine e calamite dal market mettendo anche a soqquadro le stanze. L’altra sera, tra il 3 e 4 gennaio, i ladri hanno poi portato via il vestito di Babbo Natale e tra il 4 e 5 gennaio l’orsone mascotte. “Il pupazzo era con noi dalla prima edizione – commenta Bachini – E la cosa ancora più triste è che l’ultima notte hanno preso di mira anche i disegni dei bambini, accartocciandoli. Avviso: le bolle sono finite”.

