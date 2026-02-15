Run4Meyer, 350 iscritti e Terrazza Mascagni piena di “cuori arancioni”
Si è chiusa con un bilancio più che positivo l’edizione livornese della Run4Meyer – Run4Love, iniziativa benefica legata al progetto nazionale di raccolta fondi a sostegno dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze
Una mattinata di sole, sport e solidarietà che ha trasformato la Terrazza Mascagni in un grande abbraccio collettivo. Si è chiusa con un bilancio più che positivo l’edizione livornese della Run4Meyer – Run4Love, iniziativa benefica legata al progetto nazionale di raccolta fondi a sostegno dell’ data-start=”556″ data-end=”596″>ospedale pediatrico Meyer di Firenze.
Come raccontano gli organizzatori, dopo settimane segnate dalla pioggia, la giornata è stata accompagnata da un meteo ideale: «Siamo emozionati, il sole di questa mattina è stato il nostro premio». Un successo confermato anche dai numeri: raggiunte le 350 iscrizioni, con la Terrazza che “si è riempita di cuori arancioni”, simbolo dell’iniziativa.
L’evento, sostenuto e promosso sul territorio da più realtà sportive e associative, ha visto in prima linea data-end=”1090″>Claudia Clarissa Carnieri (Ladies4Fit), Valerio Mecacci (#MoveWithMeV), insieme a Stability Lab e Fortullino Runner, oltre allo staff operativo del Meyer.
L’intero ricavato delle iscrizioni è destinato a sostenere le attività di Play Therapy per i bambini ricoverati: un progetto che porta in ospedale il gioco, la ludoteca, l’allegria dei clown in corsia, la pet therapy e momenti musicali, per aiutare i piccoli pazienti e le famiglie a vivere con più serenità il periodo del ricovero.
«Il risultato di oggi è solo un trampolino di lancio», sottolineano gli organizzatori, che guardano già alle prossime iniziative. Intanto Livorno ha risposto ancora una volta presente, confermandosi città generosa e pronta a fare squadra quando lo sport diventa strumento concreto di solidarietà.
