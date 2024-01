Sabato 20 gennaio Teatro Agricolo racconta il Leonardo fanciullo al Museo della Città

Si prepara un altro fine settimana all’insegna del teatro e dell’arte al Museo della Città: sabato 20 gennaio alle ore 18.00 Giovanni Balzaretti di Teatro Agricolo presenta Leonardo, il fanciullo curioso. Contastoriata animata su Leonardo da Vinci bambino. “Cosa facevano i Grandi quando erano piccoli? E Leonardo? Cosa leggeva, come giocava? L’infanzia dei Grandi interessa e ispira. Ecco perché ci interessano le loro avventure e disavventure, scolastiche e familiari. Ecco perché piacciono ai ragazzi: fanno sperare di andar lontano”. Gli eventi si svolgono all’interno delle sale espositive, tutti i sabati fino al 23 marzo 2024 alle ore 18; per la partecipazione è consigliata la prenotazione e non ci sono costi aggiuntivi rispetto al prezzo del biglietto.

Sabato 20 e domenica 21 alle ore 17.00 sono inoltre in programma le visite guidate a partenza garantita.

Infine domenica 21 alle ore 11.00 si terrà la visita guidata animata per adulti e bambini L’incredibile universo di Leonardo che viene proposta due domeniche al mese (4 e 18 febbraio, 3, 17 e 24 marzo).

Le visite guidate sono a cura delle cooperative Itinera, Agave e CoopCulture; si consiglia la prenotazione anticipata ai recapiti in calce.

IL CALENDARIO DEI PROSSIMI EVENTI

GENNAIO

Sabato 27 gennaio ore 18.00

Collettivo_A by Atelier delle Arti presenta Come una poesia

Performance di danza e canto

FEBBRAIO

Sabato 3 febbraio ore 18.00

Lorenzo Osenga, Giacomo Leoncini, Michelangelo Salvini suonano

musiche per chitarra di Vincenzo Galilei, Alonso Mudarra, Luis Milan, Luis De Narvaez.

Sabato 10 febbraio ore 18.00

Collettivo_A by Atelier delle Arti presenta Come una poesia

Performance di danza e canto

Sabato 17 febbraio ore 18.00

Teatro Agricolo presenta Leonardo, il fanciullo curioso

con Giovanni Balzaretti

Sabato 24 febbraio ore 18.00

I Trabagai presentano …per quel sorriso

con Giorgio Monteleone ed Elena Farulli

MARZO

Sabato 2 marzo ore 18.00

Niccolò Chiaramonti suona musica per chitarra di Hans Werner Henze, Girolamo Kapsberger, Francesco Da Milano, Francesco Spinacino, John Dowland, Girolamo Frescobaldi

Sabato 9 marzo ore 18.00

I Trabagai presentano …per quel sorriso

con Giorgio Monteleone ed Elena Farulli

Sabato 16 marzo ore 18.00

Teatro Agricolo presenta Leonardo, il fanciullo curioso

con Giovanni Balzaretti

Sabato 23 marzo ore 18.00

Collettivo_A by Atelier delle Arti presenta Come una poesia

Performance di danza e canto

Orari Mostra

dal lunedì al venerdì 10.00-19.00

sabato e domenica 10.00-21.00

Biglietti

Intero 15 euro, ridotto 10 euro, ridotto scuole 5 euro

visita guidata a orario fisso 3 euro, visita guidata gruppi (max 25 persone) 75 euro

audioguida 3 euro

Possibilità di biglietto open, acquistabile anche online.

Visita guidata adulti e bambini (età consigliata 6 – 10 anni)

costo 5 euro un adulto + un bambino; 3 euro per ogni persona in più (oltre al biglietto di ingresso)

Visita guidata a orario fisso

costo 3 euro (oltre al biglietto di ingresso)

Per informazioni e prenotazioni

Museo della Città di Livorno

Piazza del Luogo Pio 19

0586 824551

[email protected]

[email protected]

www.museodellacittalivorno.it

