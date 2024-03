Sabato 23 marzo aprono i Bagni Lido. Per la prima volta il via alla stagione in primavera

I direttori Michele e Nicola Ganni: "Per la prima volta nella storia dello stabilimento balneare abbiamo deciso di dare il via alla stagione 2024 in primavera! È un'iniziativa a cui teniamo molto che rientra in un progetto finalizzato all'apertura dello stabilimento per 9 mesi su 12". Nelle giornate di sabato e domenica, da sabato 23 marzo a domenica 28 aprile, sarà possibile accedere gratuitamente e noleggiare ombrelloni, sdraio e lettini dalle 10.30 alle 18.30

A partire da sabato 23 marzo fino a domenica 28 aprile, nelle giornate di sabato e domenica, sarà possibile accedere gratuitamente allo stabilimento balneare e noleggiare ombrelloni, sdraio e lettini dalle 10.30 alle 18.30. Nelle stesse giornate sarà attivo anche il servizio bar con caffetteria, light lunch, gelati e aperitivi. Michele e Nicola Ganni, direttori dei Bagni Lido: “È un’iniziativa a cui teniamo molto, che rientra in un progetto finalizzato all’apertura dello stabilimento per 9 mesi su 12. In particolare saremo aperti per trattamenti elioterapici con divieto di balneazione. È chiaro che dipenderà molto dalle condizioni meteo, ma siamo comunque felici di offrire un servizio del genere a tutta la cittadinanza e non solo. Insomma, da questo weekend ci saremo già con il noleggio degli ombrelloni e con il bar, ma anche per chi vorrà fare una semplice passeggiata sul mare. E stiamo organizzando anche un paio di eventi speciali per Pasquetta e per il 25 aprile”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©