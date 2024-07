Sabato 6 luglio colletta Coop per gli animali

Foto tratta dalla pagina Fb Anpana

La organizzano i soci Coop sabato 6 luglio in 34 supermercati per aiutare gli animali e sostenere in modo concreto le persone e le associazioni che li accudiscono durante tutto l’anno

Per l’intera giornata di sabato 6 luglio i soci di Unicoop Tirreno, assieme ai dipendenti Coop e ai volontari locali organizzano una raccolta di cibo e articoli per gli animali in 34 supermercati Coop in Toscana, Lazio e Umbria. Soci e volontari inviteranno i clienti ad acquistare e donare scatolette, croccantini, lettiere che poi saranno distribuiti alle associazioni territoriali che si occupano della cura di cani, gatti e altri animali nei centri di recupero e accoglienza. Un piccolo gesto per aiutare gli animali e sostenere in modo concreto le persone e le associazioni che li accudiscono durante tutto l’anno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©