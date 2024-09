Sabato 7 settembre torna Dona la spesa per la scuola di Unicoop

Tutto il materiale raccolto sarà distribuito alle famiglie tramite le associazioni di volontariato territoriali coinvolte. L’anno passato sono stati raccolti e donati in beneficenza circa 75.000 articoli di cui hanno beneficiato oltre 10.000 scolari

Sabato 7 settembre in 29 supermercati Coop-Unicoop Tirreno in Toscana, Lazio e Umbria verrà organizzata l’annuale raccolta di articoli di cancelleria e materiale didattico “Dona la spesa per la scuola”, in collaborazione con più di 20 associazioni di volontariato locali. Per l’intera giornata soci e clienti potranno acquistare penne, matite, quaderni, diari e depositarli nelle postazioni dedicate all’interno dei punti vendita. Tutto il materiale raccolto sarà distribuito alle famiglie tramite le associazioni di volontariato territoriali coinvolte. Ognuno di noi potrà dare un piccolo aiuto ai ragazzi che tornano a scuola in un momento caratterizzato dal caro prezzi a cui Coop sta facendo fronte il più possibile con offerte sul materiale didattico, sconti sui libri di testo e proponendo articoli basic a prezzi convenienti. L’anno passato sono stati raccolti e donati in beneficenza circa 75.000 articoli di cui hanno beneficiato oltre 10.000 scolari.

I supermercati Coop in cui si terrà la raccolta sabato 7 settembre:

Pietrasanta, Seravezza, Viareggio, Avenza, Rosignano M.mo, Livorno Levante, Mercato di Livorno, San Vincenzo, Venturina Terme, Piombino via Gori, Portoferraio, Cecina, Grosseto Maremà, Grosseto Aurelia Antica, Follonica via Chirici, Massa Marittima, Orbetello, Ipercoop Roma Casilino, Ipercoop Euroma2, Roma Largo Agosta, Roma via Laurentina, Roma via Franceschini, Ipercoop Viterbo, Pomezia, Civitavecchia, Cerveteri, Tarquinia, Acquapendente, Amelia.

Condividi:

Riproduzione riservata ©