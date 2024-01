Sabato e domenica visite guidate nel parco di Villa Rodocanacchi

Sabato 27 e domenica 28 gennaio dalle 9 alle 14, per la prima volta dalla riapertura, il giro del parco sarà completo. Il presidente di Reset: "Un lungo lavoro di pulizia ci ha permesso di riportare alla luce tutte le meraviglie del parco"

Sabato 27 e domenica 28 gennaio doppia apertura, dalle 9 alle 14 (ultimo ingresso alle 13, partenze ogni 30 minuti), del parco di Villa Rodocanacchi. Per la prima volta dalla riapertura, avvenuta domenica 15 ottobre 2023, il giro del parco sarà completo: “Potremo ammirare – spiega il presidente di Reset, Giuseppe Pera – questo splendido parco a Monterotondo nella sua interezza: dal pozzo settecentesco al mulino, dal laghetto all’isolotto, passando per le voliere e la casa termale. Un lungo lavoro di pulizia ci ha permesso di riportare alla luce tutte queste meraviglie che i nostri volontari vi accompagneranno a visitare in un percorso di circa 3 km”. Non occorre la prenotazione. Ingresso gratuito.

