Sabato Lanternata in ricordo di Matteo, vittima dell’alluvione

Ritrovo alle 22 al Gazebo della Terrazza muniti di lanterna cinese, palloncini e lamperogeni. Gli organizzatori: "Massima condivisione e partecipazione. È importante esserci. Per Matteo. Per la famiglia"

Gli amici e la famiglia di Matteo, vittima dell’alluvione del 2017, organizzano per sabato 10 settembre alle 22 la 4ª Lanternata. “Ci ritroveremo alla Terrazza Mascagni – spiegano gli organizzatori – muniti di lanterna cinese, palloncini, lamperogeni e tutto ciò che volete portare per l’occasione. L’evento consiste nel radunarsi tutti insieme nei pressi del gazebo e appena raggiungeremo un buon numero daremo il via a una piccola cerimonia dove tutti insieme lasceremo volare in cielo per Matteo le lanterne, i palloncini e alcuni piccoli giochi di luce. Massima condivisione e partecipazione. Grazie di cuore a tutti. Non importa come, non importa dove. È importante esserci. Per Matteo. Per la famiglia”.

Condividi: