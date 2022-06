Sabato pulizia straordinaria delle Secche della Meloria

Anche l’ufficio Ambiente del Comune di Livorno ed Aamps saranno presenti sabato 4 giugno allo Scoglio della Regina per partecipare all’intensa giornata ricca di eventi sui temi ambientali dedicata, in particolare, alla valorizzazione e alla salvaguardia della Secche della Meloria.

All’info point “Circle”, alle 9.30, avverrà la distribuzione del materiale (sacchi e guanti) per partecipare al “Clean Up” e contribuire alla raccolta in sicurezza dei piccoli rifiuti. Una volta riempiti i sacchi saranno posizionati in un punto prestabilito per poi essere prelevati dagli operatori di Aamps-Avr e avviati al corretto smaltimento.

Si precisa che l’info point sarà a disposizione fino alle 13.00 anche per avere informazioni sul corretto conferimento, sulla raccolta differenziata e su tutti i servizi ambientali erogati a favore della cittadinanza.