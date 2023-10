Sabato riapre il parco di Villa Rodocanacchi

Appuntamento sabato 7 ottobre dalle 9 alle 13 per la pulizia del bosco con Reset Livorno. Il presidente Giuseppe Pera: "Rivolgo un appello ai cittadini, vi aspettiamo numerosi per condividere questa nuova avventura. Parcheggeremo nell'anello stradale e accompagnati dai volontari Reset entreremo nel bosco. Ci prendiamo cura di un altro pezzo di città"

“Rivolgo un appello ai cittadini per darci una mano a ripulire il bosco”. L’appello lo lancia Giuseppe Pera presidente di Reset Livorno, l’associazione che ha stretto un patto di collaborazione per tre anni con la USL Toscana nord ovest per interventi di cura manutenzione e valorizzazione del parco di Villa Rodocanacchi a Monterotondo. L’appuntamento è per sabato 7 ottobre dalle 9 alle 13. “Dopo piu di 20 anni riapre il parco. Vi aspettiamo numerosi per condividere questa nuova avventura. Il consiglio è di presentarsi con abbigliamento da lavoro e guanti da giardinaggio. Parcheggeremo nell’anello stradale e accompagnati dai volontari Reset entreremo nel bosco. Ci prendiamo cura di un altro pezzo di città”.

