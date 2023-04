Saldi estivi, inizieranno il 6 luglio e dureranno 2 mesi

La data è stata fissata dalla giunta regionale approvando una delibera presentata dall’assessore all’economia Leonardo Marras

Inizieranno il 6 luglio i saldi di fine stagione estiva 2023. La data è stata fissata dalla giunta regionale approvando una delibera presentata dall’assessore all’economia Leonardo Marras. La durata è prevista in 60 giorni. La data, secondo gli accordi presi in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dovrebbe coincidere ogni anno con il primo sabato del mese di luglio. Per il 2023, la Commissione sviluppo economico, venendo incontro alle richieste delle Associazioni nazionali di categoria e considerato che il primo sabato di luglio coinciderebbe col 1 luglio, data considerata eccessivamente anticipata, ha stabilito di derogare spostando a giovedì 6 la data di inizio.

