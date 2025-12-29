Saldi invernali al via sabato 3 gennaio
Il provvedimento, condiviso con le associazioni di categoria, garantisce uniformità a livello nazionale e certezza delle regole per operatori e consumatori
La Giunta regionale della Toscana ha deliberato la data di inizio e la durata delle vendite di fine stagione invernale per l’anno 2026. I saldi prenderanno ufficialmente il via sabato 3 gennaio 2026 e avranno una durata complessiva di 60 giorni.
La decisione è contenuta nella Delibera n. 1617 del 1° dicembre 2025 (in allegato), adottata in applicazione della legge regionale sul commercio e in coerenza con gli indirizzi nazionali condivisi dalla Conferenza delle Regioni. Il provvedimento, condiviso con le associazioni di categoria, garantisce uniformità a livello nazionale e certezza delle regole per operatori e consumatori.
